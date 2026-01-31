ABD Merkez Bankası FED'in faizi sabit tutmasının ardından altın ve gümüş fiyatları rekor kırmıştı. Ancak fiyatlar bir gecede ciddi düşüş yaşadı. Değerli metaller piyasasında deprem etkisi yaratan düşüşün merkez üssü gümüş oldu. Gümüşün ons fiyatı yüzde 30'a yaklaşan oranda gerilerken, altının ons fiyatındaki kayıp yüzde 9'u buldu. Sert düşüş iç piyasaya da yansıdı; gram altın 7.184 liraya, gümüşün gram fiyatı ise 119 liraya kadar indi. Yatırımcılar panikle "Gümüş neden düştü?" sorusuna yanıt arıyor.

1 /11 Haftalardır süren yükseliş trendi, Trump'ın yeni Fed Başkanı adayı Kevin Warsh ve devasa likidite operasyonlarıyla tersine döndü. Gümüşte 3 trilyon dolarlık kaybın arkasındaki gerçekleri, teknik analizleri ve uzman yorumlarını sizler için derledik.

2 /11 Ons gümüşte yüzde 30'a varan düşüş

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı, gece saatleri itibarıyla yüzde 30'a yaklaşan bir kayıp yaşadı. Bu sert düşüş, gümüşün TL bazlı fiyatlarını da aşağı çekti. Serbest piyasada granül gümüşün alış fiyatı 119 lira seviyesine kadar gerilerken, satış fiyatlarında da benzer oranlarda düşüş gözlendi.

3 /11 Altının onsu yüzde 9 düştü, gram altın geriledi Altın cephesinde de tablo farklı değil. Ons altın fiyatı yüzde 9 oranında değer kaybederken, bu düşüş iç piyasada 24 ayar gram altına doğrudan yansıdı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 7.184 lira seviyelerine kadar geriledi. Satış fiyatlarında da sert düşüşler dikkat çekti.

4 /11 Gümüş Neden Düştü? İşte 5 Kritik Neden Gümüşteki bu "erime", sadece tek bir nedene değil, birkaç devasa faktörün aynı anda birleşmesine bağlanıyor:

5 /11 1. "Warsh Etkisi" ve Güçlenen Dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanlığı için şahin (sıkı para politikası yanlısı) duruşuyla bilinen Kevin Warsh ismini açıklaması, dolar endeksinde (DXY) ani bir sıçramaya neden oldu. Yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan gümüşten hızlı bir çıkışı tetikledi.

6 /11 2. Devasa Likidasyon ve Kaldıraçlı İşlemler Analistlere göre gümüş piyasası "fazla kalabalık" bir yükseliş pozisyonundaydı. Fiyatların 100 doların altına sarkmasıyla birlikte, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların pozisyonları otomatik olarak kapandı (stop-loss). Bu durum, satışların bir çığ gibi büyümesine yol açtı.

7 /11 3. Microsoft ve Teknoloji Hisselerindeki Sarsıntı Teknoloji devi Microsoft'un bilançosu sonrası hisselerinde yaşanan %7’lik kayıp, küresel borsalarda nakit ihtiyacı doğurdu. Yatırımcılar, borsadaki zararlarını kapatmak veya teminat tamamlamak için en çok kazandıran varlıklarını (altın ve gümüş) nakde çevirmeye başladı.

8 /11 4. BCOM Endeksi Yeniden Dengelemesi Ocak ayı sonunda Bloomberg Emtia Endeksi'nin (BCOM) portföy ağırlıklarını değiştirmesi, gümüş üzerinde yapısal bir satış baskısı oluşturdu. Endeks içindeki ağırlığın azaltılması, fonların piyasaya yüklü miktarda gümüş arz etmesine neden oldu.

9 /11 5. Kar Realizasyonu ve Panik Satışları Parabolik bir yükselişle kısa sürede iki katına çıkan gümüşte, profesyonel yatırımcılar "zirve görüldü" algısıyla kar realizasyonuna gitti. Bu profesyonel satışlar, bireysel yatırımcıda panik yaratarak "herkesin çıkış kapısına koştuğu" bir ortam oluşturdu.

10 /11 Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Dün altının ons fiyatı 5 bin 600 doları, gümüşün onsu ise 120 doları görmüştü.