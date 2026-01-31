Annelere büyük destek! Ödemeler sil baştan değişti: İşte 2026'da kalem kalem ücretler

Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 112 günlük yasal izin süresince annelere çalışmadıkları her gün için ödeme yapılıyor.

En düşük ödeme: Geçtiğimiz yıl 64.724 TL olan taban tutar, yeni zamla birlikte 82.208 TL'ye yükseldi.

Maaşa göre artış: Ödemeler son 1 yıllık kazanç ortalamasına göre belirleniyor. Brüt maaşı 40.000 TL olan bir anneye 99.556 TL, 50.000 TL olan bir anneye ise 124.044 TL ödeme yapılacak.

Kritik kural: Son bir yıl içinde 180 günden az sigortası olanlar için üst limit, asgari ücretin iki katı üzerinden hesaplanıyor.