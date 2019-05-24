Şah İnn Paradise ek yatırımla sezona hazır

Alternatif turizmin öncüsü Kamer Holding bünyesinde hizmet veren Şah inn Paradise’ta açılış heyecanı başladı. Birbirinden zengin tatil konseptlerini bünyesinde barındıran otel 1 Haziran 2019 Cumartesi günü misafirlerine kapılarını aralıyor.

Konuklarına yaşam biçimlerine uygun, sağlıklı ve dingin bir tatil atmosferi sağlamayı vadettiklerini belirten Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel, önceliklerinin de rahatlık ve huzur olduğunu söyledi.

Yücel, “2019 sezonu için otelde her sene olduğu gibi bu sene de tatilcilerimizin rahatını ve huzurunu ön planda tutacak şekilde yaptığımız güncellemelerimizle tüm odalarımızın klimalarını, ıslak zeminlerini ve banyo dekorasyonlarını yeniledik” dedi.

5 MİLYON TL YATIRIM

Otelin hem kadınlar kompleksinde bulunan hem de erkekler kompleksinde bulunan havuzlarındaki tüm seramik ve mermer alanlar da yenilendi. Yücel, otel genelinde toplamda 5 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını açıkladı.

Yücel, “2019 sezonuna her sezon gösterdiğimiz hassasiyeti göstererek yine çok iyi hazırlandık. Bu sene misafirlerimize eşsiz anılarla ayrılacakları bir tatil hizmeti sunacağız, özel tekne turları ve 3 bin metrekare büyüklüğünde aqua parkımızla sezona hazırız” dedi.

Otelde Diyanet İşleri Başkanlığından atanmış din görevlileri de bulunuyor. Mescitlerde 5 vakit ezan okunuyor ve namaz kılınıyor. Her odada kıbleyi gösteren işaretler, seccade ve Kuran-ı Kerim’ler bulunuyor.

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Yusuf Yücel, bu sene yüzde 20 büyümeyle 65 milyon lira ciro hedeflediklerini aktardı. Yücel, “sezonda 400’den fazla istihdamla alanında en çok personel çalıştıran oteller arasında yer alıyoruz. 2016 senesinde ülkemizin üzerine oynanan oyunlar karşılığında devletimizin aldığı bazı önlemler kapsamında biz de çorba da tuzumuz olması anlamında fiyatlarımızı TL’ye çevirdik ve 3 sezondan buyana avro olan satışlarımızı TL üzerinden gerçekleştiriyoruz” bilgisini verdi. Geçen yıl satışların yüzde 30’luk kısmı yurt dışı misafirlere yönelik gerçekleşti. Bu yılki hedef ise oranı yüzde 40’lara çıkarmak.

ENGELLİ ODALARI VAR

Şah İnn Paradise Tatil Köyü, 10 bin metrekare sadece bayanların kullanımına ayrılmış özel alanı, 400 metre genişliğinde özel sahili ve 11 adet havuzu ile toplam 167 bin metrekare alan üzerine kurulmuş bir otel. İçinde 4 kral dairesi, 5 engelli odası, 100 aile odası, 295 standart oda ile toplam bin 400 yatak kapasitesi bulunuyor.

YEŞİL YILDIZ ÖDÜLLÜ

Otelin kendine özel 400 metre uzunluğunda Mavi Bayrak ödüllü plajı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan çevre duyarlılığı nedeniyle aldığı Yeşil Yıldız ödülü bulunuyor. Otelde balayı çifleti için yatak odası süslemesi, VIP karşılama, kahvaltının odaya servis edilmesi, meyvelerden oluşan odaya özel ikram sepeti, balayı çiftlerine özel a’la carte restoranda romantik bir akşam yemeği, balayı fotoğraflarının çekilmesi gibi unutulmayacak balayı tatili konseptleri de sunuluyor.