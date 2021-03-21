Ekonomi Sıfır araçlardaki taksitlendirme talepleri arttırdı
OTOMOTİV

Sıfır araçlardaki taksitlendirme talepleri arttırdı

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sıfır araç alımlarında yapılacak taksitlendirme satışları arttırdı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında sıfır araç alımında 24 ile 60 ay taksit seçeneği getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre de satış bedeli 120 bin TL ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin TL’nin üzerindeki ve 300 bin TL’yi geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin TL’nin üzerinde ve 750 bin TL’yi aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin TL üzerindeki araç satışlarında 24 ay taksit uygulanacak.


Düzenlemenin sıfır araçlarda taleplerin ve satışların artması anlamına geldiğini söyleyen Toyota Plaza Aksoy Satış Müdürü Alper Onay, “Ticaret Bakanlığının yapmış olduğu araç alımlarında kredi kampanyası ile ilgili daha önce vatandaşlarımızın yoğun ilgisi olan 60 aya kadar olan kredi, faiz oranı ortaya çıktı.

Bu düzenleme ilgili olarak nihai fatura bedeli 120 bin TL’nin altında kalan kısım için 60 ay vade, 120 bin TL ile 300 bin TL arasında olan fatura bedeline ise 48 ay vade uygulanabilmektedir.

Daha önceden de çok yoğun şekilde talep olan 60 ay taksit oranı, bu durumda gayet faydalı olacaktır. Çünkü 120 bin TL’ye kadar tutarı olan araçların satış bedelleri de daha uygun bedellere satılmaktadır.

Fakat geliri orta düzeyde olan vatandaşlar için 60 ay vade oranı daha uygun olduğu için talep bu yönde daha fazla artmaktadır. Bu durum marka farkı gözetmeksizin tüm markalarda daha fazla satış anlamına gelmektedir.

Şu an sıfır araç fiyatları çok ciddi kampanyada, çok fazla zaman kaybetmeden bir an evvel Toyota Plaza Aksoy’a bekliyoruz. 60 ay taksit krediden faydalanarak bir an evvel araçlarını almalarını ve aileleri ile birlikte mutlu mesut bir şekilde binmelerini diliyorum” dedi.

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