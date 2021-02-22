Siyanürden bin 200 kat zehirli balon balığı tezgaha da zarar verdi

Özellikle balıkçıların ağlarına zarar veren, kendi türlerini tüketen, her türlü canlıya saldıran ve tenekeyi dahi güçlü dişleriyle parçalayan balon balığının Akdeniz’deki popülasyonu arttı.

Süveyş Kanalı'nın açılmasının ardından gemilerin Akdeniz’de su boşaltması nedeniyle Akdeniz ve Ege kıyılarına yerleşen istilacı balık türü sayısı 600’e yaklaştı. Özellikle zehirli aslan balıkları ile balon balıkları, Akdeniz için çok büyük tehlike oluşturuyor. Deniz ekosistemlerinde milyonlarca yıl hayatta kalmayı başarabilmiş yaklaşık 36 bin balık türünden ikisi, gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyor.

Balon ve aslan balıkları hem zehirli olmaları hem de çevrelerine verdikleri zararla adından söz ettiriyor. Özellikle balıkçıların ağlarına zarar veren, kendi türlerini tüketen, her türlü canlıya saldıran ve tenekeyi dahi güçlü dişleriyle parçalayan balon balığının Akdeniz’deki popülasyonu arttı.

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SİYANÜRDEN BİN 200 KAT ZEHİRLİ

Siyanürden 1200 kat etkili zehre sahip balon balon balığının tüketilmesi bir tarafa dokunmak dahi ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle karaciğerinde, derisi ve etinde biriktirdiği zehriyle bir insanı kolayca öldürebilecek balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı kuyruğunu getiren balıkçıya 5 lira verdi. 1 aydan az sürede Antalya kıyılarında 36 bine yakın balon balığı kuyruğu yetkililere teslim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığı ve zararlarına ilişkin geniş çaplı araştırma yapan uzman ekip içerisinde yer alıyor. Balon balığının 2005, aslan balığının ise 2016 yılında kıyılarımızda görülmeye başladığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bu balıkların Akdeniz’e yerleştiğini ve artık Akdeniz balığı olduğunu söyledi.

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BALIKÇILARA DA ZARAR VERİYOR

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının popülasyonunun kontrol altına alınması için ekonomik olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Derisinden cüzdan gibi aksesuar ya da süs eşyaları yapılmasını öneren Prof. Dr. Gökoğlu, bu balığın Akdeniz’deki yerli balık türlerinden olan barbun, mercan ve melanur gibi balık türlerini avladığı için tezgaha da zarar verdiğini söyledi.



Balıkçılar ise tezgahlarındaki Akdeniz’in yerli balıklarının azaldığını, bu nedenle fiyatların da arttığını aktardı. Fiyatı artan balıkların tüketici tarafından tercih edilmemesinden olumsuz etkilendiklerini ifade eden balıkçı İlker Keklik, “Balon balığı yerli balıkların neslini tüketiyor. Sayıları azalıyor. Dolayısıyla fiyatları da artıyor. Tüketici almayınca bu durum bize zarar veriyor. Normalde 50-60 lira olan balık az çıktığından 100-120 liraları görünce bizi etkiliyor" dedi.



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Balon balığının sergilenmesinin dahi yasak olduğunu belirten Keklik, sergilenmesi halinde cezasının 5 bin lira olduğunu söyledi.

Bir diğer balıkçı Zülküf Taş ise balon balıklarının kubbes, barbun, mercan, melanur gibi Akdeniz’e özgü balıkları avladığı için bu balıkların popülasyonunda azalma olduğunu, vatandaşın da fiyatların yüksekliğinden dert yandığını söyledi.

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