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Ekonomi

Temel hedef tek haneli enflasyon

Yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında enflasyonla kararlı mücadele vurgusu yapıldı. 3,5 saat süren toplantıda tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alındığı ve Orta Vadeli Program hazırlıklarının gözden geçirildiği belirtildi.

Ekonomi Servisi
04:00 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yeni dönemin ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün Ankara’da yapılan toplantıya bakanlar, ekonomi bürokratları ve AK Parti kurmayları katıldı. 3,5 saat süren toplantısının ardından yazılı açıklamada, Orta Vadeli Program hazırlıklarının ele alındığı belirtildi ve enflasyonla mücadele kararlılığı ifade edildi. Tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alındığının belirtildiği açıklamada, mali disiplini esas alan maliye politikasını kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alanın vatandaşların refahını artırmak için kullanılacağı dile getirildi.Toplantıda ilk olarak güncel makroekonomik gelişmeler ile bütçe görünümü değerlendirildi.

3 YILLIK YOL HARİTASI

Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilirken OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarının güncelleneceği ve önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritasının ortaya konulacağı ifade edildi.

Toplantıya ilişkin açıklama metninde enflasyonla mücadele ve sıkılaşma adımlarıyla ilgili ifadeler de yer aldı. Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefin enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek olduğu ifade edilirken bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası’nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımların ele alındığı belirtildi.

Toplantıda para politikasının genel çerçevesi ile son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yapıldığı ve kur korumalı mevduat konusunda gelişmelerin değerlendirildiği ifade edildi.



#Enflasyon
#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
#Orta Vadeli Program
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