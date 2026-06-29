THY ihracatta da kanatlandı

Türkiye'nin ihracat devleri belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı" araştırmasına göre, 2025 yılında 17,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), üst üste bir kez daha Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketi oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek mal ve hizmet ihracatının gerçekleştirildiği yılda zirveyi bırakmayan THY, hizmet ihracatındaki liderliğini korurken, ilk 1.000 şirketin toplam ihracatı ise 182,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye, geçen yıl 273,3 milyar dolarlık mal ve 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla toplam 395,9 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tarihi rekora imza atmıştı. İlk 1000 ihracatçı ise bu performansın yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştirdi.

İLK ÜÇ SIRA DEĞİŞMEDİ

Araştırmaya göre THY'yi 11,4 milyar dolarlık ihracatla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv takip etti. Böylece geçen yıl olduğu gibi ilk üç sırada herhangi bir değişiklik yaşanmadı. TGS Dış Ticaret 3,2 milyar dolarla dördüncü olurken, savunma sanayisindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken ARCA Savunma Sanayi 2,9 milyar dolarlık ihracatla beşinci sıraya yerleşti. Kibar Dış Ticaret, Türkiye Petrol Rafinerileri, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık ve Star Rafineri de ilk 10'da yer alan şirketler oldu. Listenin en dikkat çekici yükselişlerinden biri ise ARCA Savunma'dan geldi. Şirket ihracatını yüzde 392 artırarak geçen yılki 38'incilikten beşinciliğe yükseldi.

25 ŞİRKET MİLYAR DOLAR SINIRINI AŞTI

Araştırma, büyük ölçekli ihracatçıların ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Geçen yıl toplam 25 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, bunlardan yalnızca THY ile Ford Otomotiv çift haneli milyar dolarlık ihracata ulaştı. Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk, TUSAŞ, Eti Maden, Bosch, TAV Havalimanları ve BSH Ev Aletleri de milyar dolar barajını aşan şirketler arasında yer aldı. İlk 1.000 firma içinde 23 şirketin 500-999 milyon dolar, 263 firmanın 100-499 milyon dolar, 346 işletmenin 50-99 milyon dolar, 343 şirketin ise 33-49 milyon dolar arasında ihracat yaptığı görüldü.

484 FİRMAYLA İSTANBUL YİNE LİDER

İhracatın merkez üssü yine İstanbul oldu. İlk 1000 ihracatçı arasında 434 şirketin merkezinin İstanbul'da bulunması, listenin yüzde 43'ünden fazlasının bu kentten çıktığını gösterdi. İstanbul'u 87 firmayla İzmir, 60 firmayla Gaziantep, 58 firmayla Kocaeli, 57 firmayla Ankara ve 54 firmayla Bursa izledi. Toplam 49 il listede temsil edilirken, 32 şehirden ise ilk 1000'e giren firma çıkmadı.

SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma, sektör liderlerini de ortaya koydu. THY hizmet ihracatında zirvedeki yerini korurken, otomotivde Ford Otomotiv, savunma ve havacılıkta ARCA Savunma, kimyevi maddelerde Türkiye Petrol Rafinerileri, elektrik ve elektronikte Vestel, makine sektöründe Arçelik, mücevherde Ahlatcı Kuyumculuk, madencilikte Ekom Eczacıbaşı, tekstilde Ak-Pa Tekstil ve yaş meyve-sebzede Uçak Kardeşler sektörlerinin en büyük ihracatçısı oldu.















