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Ekonomi TÜBİTAKa personel alınacak
İŞ DÜNYASI

TÜBİTAK'a 11 personel alınacak

TÜBİTAK'a personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu personel alımına devam ediyor. TÜBİTAK tarafından yapılan son duyuruda çeşitli birimlerinde görevlendirilecek 11 personel istihdam edilecek. personel alımına yönelik başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: TÜBİTAK
Foto/arşiv: TÜBİTAK

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'ın Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsüne, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında personel alınacak.

Başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

  • Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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