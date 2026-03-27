Türk Ticaret Bankası Samsun’da: İhracata 110 milyar TL’lik hedef

İhracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Türk Ticaret Bankası, Karadeniz’in önemli ticaret merkezlerinden Samsun’da yeni şubesini açtı. Açılış törenine siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda isim katılırken, yeni şubenin bölge ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun’un sahip olduğu lojistik avantajlar, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölge yatırımlarıyla dikkat çektiğini belirterek, bankanın sağlayacağı finansman imkanlarının şehrin üretim ve ihracat kapasitesini artıracağını söyledi.

Muş, “Samsun, Türk Ticaret Bankası ile ihracatta yeni bir döneme adım atacak” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise bankanın ihracatçılara yönelik finansman altyapısının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, Samsun’un dış ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de sürdürülebilir büyüme için üretim ve ihracatın kritik rolüne dikkat çekerek, ihracatçıların uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil ise bankanın stratejisini “ihracatçının çözüm ortağı” olmak üzerine kurduklarını söyledi. Yeşil, 2025 yılında 76,3 milyar TL finansman sağladıklarını hatırlatarak, 2026 yılı için bu rakamı 110 milyar TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yeni şubenin yalnızca Samsun’a değil, çevre illerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalara da finansman desteği sunması planlanıyor.

