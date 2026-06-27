Türkiye’de enerji dönüşümü hızlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2025 Yılı Piyasa Gelişim Raporları, Türkiye enerji piyasalarında üretimden tüketime, altyapı yatırımlarından yerli kaynak kullanımına kadar büyümenin sürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre, elektrikte lisanssız üretimin yüzde 41,8 artması, güneş enerjisinin kurulu güçte doğal gazı geride bırakması ve yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 62,3'e ulaşması yılın öne çıkan gelişmeleri oldu. Toplam elektrik tüketimi yüzde 3,4 artışla 352 bin 510 gigavatsaate, kurulu güç ise 123 bin 168 megavata yükseldi.

YERLİ GAZ VE PETROLDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Karadeniz gazının katkısıyla doğal gaz üretimi yüzde 37,7 artarak 3,1 milyar standart metreküpe çıkarken, ihracat da yüzde 28,5 artışla rekor seviyeye ulaştı. Yer altı depolama kapasitesinin 6,3 milyar metreküpe yükselmesi arz güvenliğini güçlendirdi. Petrol tarafında ham petrol ithalatı 32 milyon tona yaklaşırken, rafineri üretimi yüzde 8,3 arttı. LPG'de ise yerli üretimin yurt içi satışları karşılama oranı yüzde 25'in üzerine çıktı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GAZA BASTI

Enerji dönüşümünün en dikkat çeken başlıklarından biri de elektrikli araçlar oldu. Trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı bir yılda yaklaşık iki katına çıkarak 373 bin 733'e yükselirken, şarj soketi sayısı 38 bin 808'e ulaştı. Hızlı şarj altyapısındaki yaygınlaşma, elektrikli mobilitenin günlük yaşamda daha fazla tercih edilmesini destekledi. Yenilenebilir yatırımlarındaki ivme, yerli doğal gaz üretimindeki artış ve elektrikli ulaşım altyapısındaki büyüme, 2025'i Türkiye enerji piyasalarında dönüşümün hızlandığı bir yıl haline getirdi.







