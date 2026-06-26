Bakan Göktaş milyonlarca annei ilgilendiren gelişmeyi duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı doğum yardım ödemelerinin yatırıldığını belirterek, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına 20,1 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" açıklamasında bulundu.
- Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 120 bin 990 çocuğun faydalandığını belirten Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 466 bin 825’inin ailelerin birinci çocuğu, 344 bin 139’unun ikinci çocuğu, 310 bin 26’sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti. Göktaş, hak sahiplerinden 25 bin 401 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu kaydetti.
Bakan Göktaş, iki, üç ve üzeri 654 bin 165 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını da vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.
Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.