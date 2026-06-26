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Bakan Göktaş milyonlarca annei ilgilendiren gelişmeyi duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş milyonlarca annei ilgilendiren gelişmeyi duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

10:5226/06/2026, Cuma
IHA
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Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı doğum yardım ödemelerinin yatırıldığını belirterek, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına 20,1 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
, haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

  • Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 120 bin 990 çocuğun faydalandığını belirten Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 466 bin 825’inin ailelerin birinci çocuğu, 344 bin 139’unun ikinci çocuğu, 310 bin 26’sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti. Göktaş, hak sahiplerinden 25 bin 401 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu kaydetti.

"Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına 20,1 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk"

Bakan Göktaş, iki, üç ve üzeri 654 bin 165 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını da vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:


"Bu kapsamda haziran ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına 20,1 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.


Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#doğum yardımı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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