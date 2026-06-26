Haziranda yüzde 20 eridi 'asla satmam' diyen de pes etti: Dev yatırım aracında tarihi çöküş ile milyarlar buhar oldu

Kripto para piyasalarında satış baskısı hız kesmeden sürerken, Bitcoin son 24 saatte sert değer kaybederek 58 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece lider kripto para, Eylül 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyeleri test etti. Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla ise Bitcoin 59 bin dolar civarında tutunmaya çalışıyor.

Haziran ayında yaşanan kayıp yüzde 20'ye ulaşırken, piyasadaki düşüşte küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra kurumsal yatırımcıların pozisyon değişiklikleri de etkili oldu.





FED beklentileri satışları hızlandırdı





ABD'de açıklanan son ekonomik veriler, enflasyon baskısının sürdüğüne ve ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etti. Bu tablo, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerini erteleyebileceği hatta yeniden faiz artırabileceği beklentilerini güçlendirdi. Artan tahvil faizleri ve değer kazanan dolar, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken Bitcoin de bu süreçten olumsuz etkilendi.









ETF'lerden milyarlarca dolarlık çıkış





Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 2024 ve 2025 yıllarında Bitcoin'i rekor seviyelere taşıyan spot Bitcoin ETF'lerine yönelik güçlü para girişleri yerini çıkışlara bıraktı. Haziran ayında ETF'lerden 3 milyar doların üzerinde fon çıkışı yaşanırken, kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflama piyasadaki satış baskısını artırdı.





Yatırımcı rotasını yapay zekâ hisselerine çevirdi





ABD borsalarında yapay zekâ ve yarı iletken sektörüne yönelik ilginin hızla artması da kripto piyasasını olumsuz etkiledi. Özellikle teknoloji şirketlerinin güçlü performansı nedeniyle yatırımcıların önemli bir bölümü sermayesini kripto paralardan çıkararak yapay zekâ odaklı hisselere yönlendirdi.





Jeopolitik riskler ve enflasyon baskısı etkili oldu





Orta Doğu'da devam eden gerilim ve enerji fiyatlarındaki dalgalanma, küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Merkez bankalarının faiz indirimlerini ötelemesi, hatta bazı ülkelerde yeniden faiz artırımlarının başlaması, likiditeye duyarlı varlıklar arasında yer alan Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı.





Strategy'nin hamlesi piyasayı sarstı





Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan ABD merkezli Strategy'nin uzun süredir benimsediği "satmama" politikasından kısmen geri adım atarak BTC satışı gerçekleştirmesi de piyasa algısını olumsuz etkiledi. Şirket hisseleri de son bir yılda 457 dolardan 85 dolar seviyesine kadar gerileyerek ciddi değer kaybetti.





Kritik destekler kırıldı





Bitcoin'in 65 bin ve 60 bin dolar seviyelerindeki önemli teknik destekleri aşağı yönlü kırmasıyla birlikte kaldıraçlı işlemlerde peş peşe tasfiyeler yaşandı. Algoritmik satış emirlerinin de devreye girmesi, fiyatın kısa sürede 58 bin dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu.





Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının zayıf kalmaya devam etmesi halinde Bitcoin'in kısa vadede 55 bin ile 65 bin dolar bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğini değerlendiriyor.











