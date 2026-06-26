SGK'dan prim borçlularına kritik uyarı: 31 Ağustos'u kaçıran taksitlendirme hakkını kaybedebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarını taksitlendirerek ödeme imkânından yararlanmak isteyen vatandaşlar ve işverenler için önemli bir hatırlatmada bulundu.
SGK prim borcu olanların taksitlendirme ile ödeme yapması için son tarih hatırlatması yapıldı.
Kurum, başvuru sürecini tamamlayanların ilk taksit ödemesini 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapması gerektiğini, aksi halde taksitlendirme hakkının geçersiz olacağını bildirdi.
SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi için başvurular il ve merkez müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu ile birlikte mali durumu gösteren gerekli belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekiyor.
Borçlarını taksitli ödeme seçeneğinden faydalanmak isteyenlerin yalnızca başvuru yapmasının yeterli olmadığına dikkat çeken kurum, ilk taksitin belirtilen süre içinde ödenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. İlk ödeme süresinde yapılmadığı takdirde, taksitlendirme işlemi geçerliliğini yitirecek.
Yetkililer, hak kaybı yaşanmaması için hem başvuru hem de ödeme işlemlerinin son güne bırakılmamasını tavsiye ederken, gerekli form ve bilgilere SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini belirtti. Bu kapsamda, prim borçlarını yapılandırmayı planlayanların 31 Ağustos tarihini kaçırmamaları gerektiği ifade edildi.