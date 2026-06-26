SGK'dan prim borçlularına kritik uyarı: 31 Ağustos'u kaçıran taksitlendirme hakkını kaybedebilir

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi için başvurular il ve merkez müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu ile birlikte mali durumu gösteren gerekli belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekiyor.