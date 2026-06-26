Milyonlarca aboneyi ilgilendiren değişiklik: Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında yeni dönem

Elektrik sayaçlarında yeni bir dönem için hazırlıklar sürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), oluşturulacak yasal düzenlemelerin ardından akıllı elektrik sayaçlarının yalnızca elektrik değil, su ve doğalgaz tüketim verilerini de aynı sistem üzerinden yönetebileceği bir altyapıyı hayata geçirmeyi planlıyor.





Bu sayede vatandaşlar, elektrik, su ve doğalgaz kullanım bilgilerini farklı uygulamalar yerine tek bir dijital platform ya da mobil uygulama üzerinden anlık olarak takip edebilecek.





Tek sistemde elektrik, su ve doğalgaz takibi





Türkiye gazetesinin haberine göre EPDK uzmanları, Millî Akıllı Sayaç Sistemi'nin (MASS), farklı üreticilere ait sayaç, modem ve haberleşme yazılımlarını ortak bir iletişim protokolü altında buluşturacak şekilde geliştirildiğini belirtti. Böylece farklı markalara ait cihazların aynı altyapıda sorunsuz çalışması mümkün olacak.





Yeni sistemin, dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlı kalmasını önlerken işletme maliyetlerini de düşürmesi bekleniyor. Aynı zamanda tüketiciler, elektrik, su ve doğalgaz kullanım verilerini tek ekrandan izleyebilecek; geçmiş dönem tüketimlerini karşılaştırabilecek ve anlık kullanım bilgilerine kolayca ulaşabilecek.





Kırsal bölgeler için hibrit altyapı





Uzmanlar, sistemin ilk etapta kırsal bölgelerde sınırlı düzeyde kullanılabileceğini, ancak hibrit haberleşme altyapısının bu bölgelerde önemli avantaj sağlayacağını ifade etti. Elektrik hatları üzerinden veri ileten programlanabilir teknolojiler ile radyo frekansı tabanlı haberleşme sistemlerinin birlikte kullanılmasına yönelik yeni AR-GE çalışmalarının sürdüğü bildirildi.











