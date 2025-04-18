Türkiye'den Slovenya'ya uçuşlar artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Slovenya’ya haftada 14 frekans uçuş gerçekleştirildiğini, 2025 yaz döneminde frekans artışı yapılarak sayının 18’e çıkarılacağını bildirdi. Uraloğlu, Slovenya ziyaretinde Slovenya Başbakanı Robert Golob, Altyapı Bakanı Alenka Bratusek ve başkent Lübliyana’nın Belediye Başkanı Zoran Jankovic ile bir araya geldi. Uraloğlu, bu görüşmelerde, iki ülke arasında ulaştırma ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda iş birliği olanaklarını ele aldıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda artan bir ivmeyle geliştiğine dikkati çekerek, ikili ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 3 milyar doları geçtiğini söyledi.