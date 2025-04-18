Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye'den Slovenya'ya uçuşlar artacak

Türkiye'den Slovenya'ya uçuşlar artacak

04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Uraloğlu, ikili ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 3 milyar doları geçtiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, ikili ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 3 milyar doları geçtiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Slovenya’ya haftada 14 frekans uçuş gerçekleştirildiğini, 2025 yaz döneminde frekans artışı yapılarak sayının 18’e çıkarılacağını bildirdi. Uraloğlu, Slovenya ziyaretinde Slovenya Başbakanı Robert Golob, Altyapı Bakanı Alenka Bratusek ve başkent Lübliyana’nın Belediye Başkanı Zoran Jankovic ile bir araya geldi. Uraloğlu, bu görüşmelerde, iki ülke arasında ulaştırma ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda iş birliği olanaklarını ele aldıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda artan bir ivmeyle geliştiğine dikkati çekerek, ikili ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 3 milyar doları geçtiğini söyledi.


#Türkiye
#Slovenya
#uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 18 Nisan 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, il il ezan vakti