Türkiye  tedarik üssü    olacak

Türkiye’nin ekonomi ve hukuk alanındaki reform adımları iş dünyasından tam destek görürken, reformlarla birlikte doğrudan yatırımlarda sıçrama yaşanması bekleniyor. İş dünyası temsilcileri, atılacak adımlarla Türkiye’nin tedarik üssü olma avantajını yabancı yatırımcıya çok daha güçlü şekilde sunacağını belirtiyor.

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Türkiye’de ekonomi ve hukuk alanındaki reformların doğrudan yatırımlarda sıçrama sağlamasını beklerken, reform çalışmalarıyla birlikte ülkenin tedarik üssü olma avantajını yabancı yatırımcıya çok daha güçlü şekilde sunacağını belirtiyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kamusal reformların hem kabul görmesi hem de yankı bulması adına, sadece kamu kurum ve kuruluşlarının çabalarının yeterli olmayacağını, sivil toplum örgütlerinin de bu sürece destek vermesinin önem taşıdığını vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan.

DOĞRUDAN YATIRIMALR ARTIŞA GEÇECEKTİR

Kaan, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında hukuk reformunun oldukça önemli bir rol oynayacağına işaret ederek, “Bu fırsatın birçok sektörümüz ve her kapasitedeki üretim gücünü kapsayacak şekilde, oldukça geniş bir çerçevede olanak tanıyacağına inanıyoruz. Kriz sonrası dönemde muhtemel fırsat ortamının, tıbbi malzeme ve hizmetler, gıda üretimi ve perakende, bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-ticaret sektörleri için potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz” dedi.

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Salgının sadece mal, hizmet ve insan hareketliliğini değil, aynı zamanda sermaye hareketliliğini de olumsuz etkilediğini ifade eden Kaan, 2020’de küresel yabancı sermaye yatırımlarının önceki yıla göre yüzde 33 azalarak 1,5 trilyon dolardan 1,03 trilyon dolara gerilediğini bildirdi. Türkiye’ye gelecek yabancı yatırımlardaki toparlanmanın 2022 itibarıyla hız kazanacağına işaret eden Kaan, geçen yıl yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği şirket birleşme ve satın almaları hacminin 2019’a göre yüzde 35 artarak 4,6 milyar dolara yükseldiğini aktardı. Kaan, fiyat istikrarı ve ekonomik güven ortamının yeniden sağlanmasıyla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yeniden artışa geçeceğini söyledi.

EKONOMİ MÜSİAD Başkanı Kaan: Faizlerdeki aşağı yönlü hareket yatırımlar için elzem