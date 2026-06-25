Yerel Kalkınma hamlesi ile Güney Marmara’ya 6 milyar TL’lik yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 Yılı Çağrısı sonuçları açıklandı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı faaliyet alanında yer alan Balıkesir ve Çanakkale illerinde toplam 8 yatırım projesi desteklenmeye hak kazanırken, bölgede yaklaşık 6 milyar TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Balıkesir ve Çanakkale’de 8 proje destek kapsamında

Program kapsamında Balıkesir’de toplam 5 proje desteklenmeye hak kazandı. Yaklaşık 2,4 milyar TL yatırım tutarına sahip projeler; S cam elyafı üretim tesisi, mermer atıkları mikronize öğütme tesisi, yeşil hidrojen üretimi ile asgari 2 bin 500 baş kapasiteli koyun yetiştirme ve koyun sütü işleme tesisi başlıklarında bölgenin üretim kapasitesini güçlendirecek.

Çanakkale’de ise toplam 3 proje desteklenmeye hak kazandı. Yaklaşık 3,6 milyar TL yatırım tutarına sahip projeler, yüksek ekonomik değere sahip endüstriyel süt ürünleri üretimi alanında hayata geçirilecek. Bu yatırımların, Çanakkale’nin tarımsal üretim gücünü sanayiyle bütünleştirerek katma değerli üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Bakan Kacır: Şehirlerin potansiyeli harekete geçiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 yılı çağrısı sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, topyekûn kalkınma vizyonuyla şehirlerde yatırımı, üretimi ve istihdamı büyüttüklerini belirtti. Program kapsamında tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayisine kadar farklı alanlarda 303 yatırım projesinin destekleneceğini ifade eden Kacır, şehirlerin potansiyelini harekete geçirecek ve 22 bini aşkın yeni istihdamın önünü açacak 185 milyar TL’lik yatırımın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yerel kaynaklar katma değerli üretime dönüşecek

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı; illerin sahip olduğu kaynakların ekonomiye kazandırılması, yerel ihtiyaçların karşılanması, ileri-geri bağlantılı sektörlerin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla uygulanıyor. Bu kapsamda her il için belirlenen öncelikli yatırım konularında yapılan başvurular değerlendirilerek, bölgesel kalkınmaya katkı sunacak projeler destek kapsamına alınıyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Balıkesir ve Çanakkale’de yürütülen bilgilendirme, yönlendirme ve yatırım destek çalışmaları sonucunda, bölgenin stratejik sektörlerinde önemli bir yatırım portföyü oluştu. Destek almaya hak kazanan projelerin hayata geçmesiyle birlikte Güney Marmara’da sanayi, tarım, gıda, maden ve enerji alanlarında üretim çeşitliliğinin artması, yeni istihdam imkânların oluşması ve bölgenin rekabet gücünün yükselmesi bekleniyor.

Balıkesir’de sanayi ve enerji odaklı yatırımların; Çanakkale’de ise yüksek katma değerli süt ürünleri üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi, Güney Marmara’nın üretim kabiliyetini geliştirecek, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim alanlarını güçlendirecek. Program kapsamında sağlanacak teşviklerle bölgenin yerel kaynakları daha yüksek ekonomik değere dönüştürülerek, Güney Marmara’nın Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkısı artacak.







