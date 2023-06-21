En uzun gün ne zaman, bugün mü? Yaz gündönümü nedir, tarihi ne?

Yaz gündönümü, Güneş'in yeryüzündeki en yüksek noktaya ulaştığı zamandır. Bu nedenle gün daha uzun süreli ve gece daha kısa sürelidir. Daha sonra, yaz gündönümünden sonra günler kısalmaya başlar ve gece süreleri artar. Peki yaz gündönümünde dünyada ne oluyor? İşte detaylar.

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR? YAZ GÜNDÖNÜMÜNDE DÜNYADA NE OLUYOR? 21 HAZİRAN 2023

21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.

21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.

Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.

2023 EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Haziran’da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. Sinop'da bugün güneş 04.57'de doğarken akşam 20.26'da batacak. Sinop'ta bugün 15 saat 29 dakika gündüz yaşanacak.

İstanbul'da ise güneş 05.25'te doğarken, 20.47'degüneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 22 dakika gündüz yaşanacak.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede kış başlarken güney yarım kürede yaz başlar.















