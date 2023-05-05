Ay tutulması için geri sayım devam ederken Husuf namazının detayları merak ediliyor. Peki Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Ay tutulması namazının kılınışı…

HUSUF (AY TUTULMASI) NAMAZI NEDİR?

Husuf namazı ay tutulmasının ardından kılınması gereken nafile namazının ismidir. Husuf namazı evde tek başına kılınması gereken bir namazdır. Ay tutulmasının ardından 2 ya da 4 rekat bir nafile namazı kılmak gerekmektedir. Husuf namazı farz ya da vacip değildir.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diyerek niyet edilir. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur.Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gilir, doğrulur ve tekrar Secde'ye gidilir.

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkılarak kıyama durulur.Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur.Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir.Secde'ye gilir, doğrulur ve tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam veirlerek namaz tamamlanır.

AY TUTULMASINDA OKUNACAK DUALAR

31 kez Ya Rakiybu 75 kez Ya Muzillu 14 kez Ya Vehhab 100 kez Ya Gaffar 1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh. 7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.







