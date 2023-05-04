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Yılın ilk Ay tutulması yaklaşıyor! Ay tutulması nasıl olur?

Dünya, yılın ilk Ay tutulması için geri sayıma başladı. Akrep burcunda ve kısmi tutulma olarak gerçekleşecek Ay tutulması birçok ülkeden izlenebilecek. Tutulmaya günler kala birçok kişi Ay tutulmasının tarihini ve Türkiye'den de görülebilecek. Ay tutulması nasıl olur, nasıl meydana gelir?

10:25 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ay tutulması

Ay tutulması

2023 yılının ilk Ay tutulması için geri sayım başladı. Bu ilk tutulma diğerlerinden farklı olarak tam bir tutulma şeklinde olmayacak Ay'ın yalnızca bir kısmı kararacak. Bu ilginç astronomik olay ile birlikte 12 burcun da farklı etkiler alması bekleniyor. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi?

2023 AY TUTULMASI NE ZAMAN?

5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de bitecek. Tutulma sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, dünyanın etrafında turlarken bazı zamanlar dünyanın gölgesinde kalabilmektedir. Ayın gölgede kaldığı zamanlarda ay güneşten gelmekte olan ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi de ayın üzerinde düşer. Bu durumda ay karanlıkta kalır ve böylece ay tutulması gerçekleşmiş olur. Ay tutulması olayında ayın karanlıkta kalmasına rağmen ay tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda ayın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda dünyanın gölgesi oluşur.



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