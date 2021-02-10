Ereğli nüfusu kaç: 2020'de Ereğli nüfusu 6 ili geride bıraktı

31 Aralık 2020 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Kdz. Ereğli’nin nüfusu 2019 yılına oranla bin 20 kişi artarak 176 bin 642 oldu. Bu nüfusun 121 bin 237’si ilçe merkezi, 55 bin 405’i ise belde ve köy nüfusu oluştururken, yıllık nüfus artış hızı binde 5,8 olarak açıklandı.

Türkiye’nin nüfusu en düşük olan iller sıralamasında, Bayburt 81 bin 910, Tunceli 84 bin 660, Ardahan 97 bin 319, Gümüşhane 164 bin 521, Kilis 142 bin 490, Artvin 170 bin 875 ile Ereğli nüfusunun gerisinde kaldı. Nüfusunun yanında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir çok ili geride bırakan Ereğli, Karabük ve Bartın’ın ardından Zonguldak’tan ayrılıp il olmak istiyor.

2018 yılında 175 bin 605 olan Kdz. Ereğli’nin nüfusu 2019 yılında 175 bin 622, 2020 yılında da 176 bin 642 olarak açıklandı. Zonguldak il merkezinin son 2 yılda 8 bin 494 kişi göç verdiği ortaya çıkarken, Ereğli’de ise nüfus artışı dikkat çekiyor.

Türkiye'deki yabancıların nüfusu kaç? Yabancı mülkiyeti yükseldi! Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizdeki yabancı nüfusu yüzde 13 azalırken, mülkiyet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2019 yılında 1 milyon 531 bin 180 olan toplam yabancı nüfus sayısı, 2020 yılında yüzde 13 azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Aynı dönemde ise yabancı mülkiyet sayısı 340 bin 489’dan yüzde 11 artışla 379 bin 441’e yükseldi” dedi.Irak ilk sırada2015-2020 yılları arasında yabancılara yapılan konut satışlarının toplamının 191 bin 119 olduğunu bildiren Özelmacıklı, “Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayılarına bakıldığında en çok satış son altı yılda 33 bin 544 ile Irak vatandaşlarına yapıldı. 2020 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre de vatandaşlık ülkesine göre yabancı nüfus sayısında Irak 281 bin 74 kişi ile ilk sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.Ortalama hane halkı büyüklüğü düşüyorOrtalama hane halkı büyüklüğünün düşmeye devam ettiğini belirten Özelmacıklı, “2019 yılında 3.4 kişi olan hane halkı büyüklüğünün 2020 yılında 3.3 kişiye geriledi. İllere göre bir değerlendirme yaptığımızda 2020 yılında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 5,7 ortalaması ile Şırnak olurken, bu ilimizi 5,2 kişi ile Şanlıurfa ve Hakkari, 5,1 kişi ile Batman, 4,9 kişi ile de Siirt takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,6 kişi ile Çanakkale, 2,7 kişi ortalaması ile Eskişehir, Tunceli, Balıkesir, Giresun, Burdur, Edirne ve Çankırı takip etti” şeklinde konuştu.Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştıİlk 5 büyükşehirde durumBirçok ilde hane halkı sayısında düşüşler olduğunu aktaran Özelmacıklı, “Ortalama hane halkı büyüklüğü 2020 yılında İstanbul’da 3,26, Ankara’da 3,02, İzmir’de 2,91, Bursa’da 3,23 ve Antalya’da 3,01 kişi oldu” diye konuştu.Diyarbakır nüfusu kaç? İşte 2020 Diyarbakır'ın nüfusu



