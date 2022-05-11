Estağfirullah mı yoksa Estağfurullah kelimesi TDK'ya göre ayrı mı yazılır birleşik mi?

Estağfurullah ne demek? "estağfirullah" mı yoksa "estağfurullah" mı?

Dilimize Arapça'dan gelen "estağfurullah" kelimesi sıklıkla kullandığımız sözcükler arasındadır. Telaffuz olarak da karıştırılan "estağfurullah" kelimesi ne demek? Estağfirullah mı yoksa estağfurullah mı? İşte, detaylar.

ESTAĞFURULLAH NE DEMEK? TDK ANLAMI NEDİR?

Estağfurullah kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Estağfurullah, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre estağfurullah kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- İncelik ve alçak gönüllülük göstermek üzere teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir söz

ESTAĞFURULLAH MI, ESĞRAFİRULLAH MI?

Günümüzde bir tevazu sözcüğü olarak kullanılan ve dilimize Arapçadan geçerek Türkçeleşmiş bulunan Estağfurullah, birisi bizi, bizim bir davranışımızı övdüğünde, iltifat ettiğinde onun bu söz ve davranışlarına karşı sarf ettiğimiz bir sözdür.

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Arapça söylenişi (okunuşu) "Estağfirullah" biçimindedir, fakat bu kullanım TDK'da doğru değildir. Çünkü dilimize yerleşmiş, Türkçeleşmiş halinin doğru kullanımı "Estağfurullah"tır.

Zikirde doğru olan ise estağfirullahtır.

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