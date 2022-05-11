Özgün Estağfirullah mı yoksa Estağfurullah kelimesi TDKya göre ayrı mı yazılır birleşik mi?
ÖZGÜN HABERLER

Estağfirullah mı yoksa Estağfurullah kelimesi TDK'ya göre ayrı mı yazılır birleşik mi?

Gündelik yaşamımızda çokça kullandığımız "estağfurullah" kelimesi ne anlama geldiği, nasıl kullanıldığı herkes tarafından merak ediliyor. Peki, sıkça kullandığımız estağfurullah kelimesi "estağfirullah mı olarak okunuyor yoksa estağfirullah mı?". TDK'ya göre ayrı mı yazılıyor, birleşik mi? Detaylar haberimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Estağfirullah nasıl yazılır? Estağfirullah kelimesi TDKya göre ayrı mı yazılır birleşik mi?
Estağfurullah ne demek? "estağfirullah" mı yoksa "estağfurullah" mı?

Dilimize Arapça'dan gelen "estağfurullah" kelimesi sıklıkla kullandığımız sözcükler arasındadır. Telaffuz olarak da karıştırılan "estağfurullah" kelimesi ne demek? Estağfirullah mı yoksa estağfurullah mı? İşte, detaylar.

ESTAĞFURULLAH NE DEMEK? TDK ANLAMI NEDİR?

Estağfurullah kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Estağfurullah, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre estağfurullah kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- İncelik ve alçak gönüllülük göstermek üzere teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir söz

ESTAĞFURULLAH MI, ESĞRAFİRULLAH MI?

Günümüzde bir tevazu sözcüğü olarak kullanılan ve dilimize Arapçadan geçerek Türkçeleşmiş bulunan Estağfurullah, birisi bizi, bizim bir davranışımızı övdüğünde, iltifat ettiğinde onun bu söz ve davranışlarına karşı sarf ettiğimiz bir sözdür.

Arapça söylenişi (okunuşu) "Estağfirullah" biçimindedir, fakat bu kullanım TDK'da doğru değildir. Çünkü dilimize yerleşmiş, Türkçeleşmiş halinin doğru kullanımı "Estağfurullah"tır.

Zikirde doğru olan ise estağfirullahtır.

Şu an nasıl yazılır? TDK şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi?
ÖZGÜN
Şu an nasıl yazılır? TDK şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi?

Şu an nasıl yazılır? TDK şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi?
ÖZGÜN
Şu an nasıl yazılır? TDK şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi?
Vicdansız!

Vicdansız!

​Skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi: Polis annenin peşinde.
İstanbulda sadece Şilede yetişiyor

İstanbul'da sadece
Şile'de yetişiyor

​Koparan yandı: Cezası 110 bin TL.
Pasaportonu yırtan sığınmacı ülkesine parmak iziyle gönderilecek

​Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın.

Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

Bin 121 gencin ataması yapılacak.

Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Yargıtay boşanma sebebi saydı.

​Türkiye'ye kızılötesi güç: Hainlerin korkulu rüyası olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.