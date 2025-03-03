Arnavutköy'de yangın paniği: Karton koli yüklü TIR alev alev yandı

YANGIN DİĞER TIR'A DA SIÇRADI





Bu sırada alevler yanan TIR'ın yanında bulunan başka bir TIR'a sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iki TIR'a müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iki TIR'ı saran alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iki TIR da kullanılamaz hale geldi.