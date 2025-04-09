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CHP yönetimindeki belediyenin 'hizmeti' vatandaşı kızdırdı: Atatürk'e benzemeyince depoya kaldırdılar

CHP yönetimindeki belediyenin 'hizmeti' vatandaşı kızdırdı: Atatürk'e benzemeyince depoya kaldırdılar

00:529/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
IHA
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Kırşehir'de CHP'li belediye tarafından yaptırılan Atatürk heykeli, sahne arkasında depo alanına kaldırıldı.

2020 yılında yaptırılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içerken tasvir edildiği heykel, yıllar içerisinde farklı alanlara taşındıktan sonra depo alanında görüldü. 

Kırşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yaptırılan Atatürk heykeli, ilk olarak Ahi Evran Külliyesi önüne yerleştirildi. Estetik açıdan eleştirilen heykel, daha sonra Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi girişine taşındı. 

Burada da kısa süre sergilenen heykel, bir süre sonra ortadan kayboldu. En son depoda görüntülenen heykel, şehirde tepkiye neden oldu.

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