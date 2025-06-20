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Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Sürekli bahane üretiyor: Merkez'in yüksek faiz inadı
Merkez Bankası, sanayicilerin ve yatırımcıların indirim beklentilerini yine görmezden gelerek politika faizini yüzde 46'da sabit tuttu, faiz koridorunu da yüzde 44,5-49 aralığında bıraktı.
İsrail şehirleri yerle bir: 7 günün en büyük saldırısı
İran-İsrail Savaşı’nın 7’nci gününde, işgalci İsrail güçleri en ağır darbeyi aldı. İran, Birüssebi'deki askeri karargah ve istihbarat üssünü hedef alırken, bölgede yer alan Soroka Hastanesi de etkilendi. Fettah füzelerinin kullanıldığı 14’üncü dalgada Tel Aviv’deki borsa binası da vurulurken, toplamda 86 kişi yaralandı.
Öncelik Osimhen ve kaleci
Forma göğüs sponsorluğu imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “Takımı erken hazırlamak adına transferleri çabuk yapmak istiyoruz” dedi. Yönetici Abdullah Kavukcu ise önceliklerinin Osimhen ve kaleci transferi olduğunu belirterek “Osimhen sürekli süre istiyor. Bu konuda B planımız da hazır” açıklaması yaptı.