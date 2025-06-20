İsrail şehirleri yerle bir

Öncelik Osimhen ve kaleci

Forma göğüs sponsorluğu imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “Takımı erken hazırlamak adına transferleri çabuk yapmak istiyoruz” dedi. Yönetici Abdullah Kavukcu ise önceliklerinin Osimhen ve kaleci transferi olduğunu belirterek “Osimhen sürekli süre istiyor. Bu konuda B planımız da hazır” açıklaması yaptı.