100 milyar lira yurt dışına çıkarıldı
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ağustos 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Motorinde 9,2 liralık ÖTV indirimi
Motorindeki ÖTV bu ay sonuna kadar sıfırlandı. Dün yürürlüğe giren kararla birlikte motorinin litre fiyatı 80 liradan 70,8 liraya indi. 9 lirayı aşan indirim dün itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
Alihan Kuriş grubuna kara para operasyonu
Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı gruba kara para operasyonu yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada grubun yönettiği şirketlere yüklü miktarda kayıt dışı paralar girdiği ve bu şirketlerin 2020 yılından itibaren aniden büyüdükleri belirtiliyor. Tespitlere göre yurt dışına çeşitli yollarla 100 milyar lira çıkarıldı.
Beşiktaş play-off'ta
Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk eden Beşiktaş, Cerny ile adını play-offlara yazdırdı. Siyah-beyazlılar, lig aşamasına kalmak için Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos'ta oynanacak.
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