Hadis Meclisi İstanbul’da

İstanbul, bugün Uluslararası Hadis Meclisi'ne ev sahipliği yapıyor. Mahmudiye Eğitim Sağlık Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 23 Ağustos’a kadar sürecek Sahih-i Müslim Sema Meclisi, bugün Mihrimah Sultan Camii’nde başladı. 10 gün devam edecek programda İmam Müslim’in el-Camiu’s-Sahih adlı eseri, hadis ilminin kadim aktarım usullerinden biri olan sema yöntemiyle baştan sona okunacak. Meclise 51 ülkeden 1800’ü aşkın ilim talebesi kayıt yaptırdı. Her gün sabah 07.00’de başlayacak kıraatler, yatsı namazına kadar devam edecek. Program, çağdaş dönemin önde gelen muhaddislerinden Şeyh Muhammed el-Ya’kubi ile Şeyh Dr. İdris el-Fasi’nin riyasetinde gerçekleştirilecek. Programın tamamına iştirak eden talebelere, iki alim tarafından hadis rivayeti icazeti verilecek.

TARİHİ NÜSHA OKUNACAK

Mecliste okunacak Sahih-i Müslim nüshası da taşıdığı tarihi mirasla dikkat çekiyor. Şeyh Muhammed el-Ya’kubi’nin hazırladığı neşir, İspanya’daki Escorial Kütüphanesi’nde muhafaza edilen 1007 numaralı 12. yüzyıla ait yazma ile İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde bulunan 1185-1186 numaralı 13. yüzyıla ait yazma esas alınarak hazırlandı. Her iki nüshanın da hadis hafızı Şerefüddin ed-Dimyati’ye okunmuş nüshalar olduğu belirtiliyor. Asırlar boyunca Şam, Kahire ve Kudüs gibi önemli ilim merkezleri arasında dolaşan yazmalar, Sahih-i Müslim’in rivayet ve aktarım tarihine ışık tutuyor. Katılımcılar, 10 gün boyunca okunacak eseri, Şeyh Muhammed el-Ya’kubi’nin bizzat neşre hazırladığı nüsha üzerinden takip edecek. Söz konusu nüsha talebelere dijital olarak da temin edilecek.