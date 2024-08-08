Kırşehir şehidini uğurladı: Şehit Astsubay Habip Murat Alp 3 gün önce ailesiyle görüşmüş

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi. Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp; şehit olmadan üç gün önce ailesiyle telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

1 / 13 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.



2 / 13 Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Çiçekdağı'na getirildi.



3 / 13 Şehit Alp için Çiçekdağı Fatih Camisi bahçesinde tören düzenlendi.



4 / 13 Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çiçekdağı Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.



5 / 13 Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, milletvekilleri Necmettin Erkan, Metin İlhan ve Süleyman Şahan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



6 / 13 Şehit Alp'in bekar olduğu, babası Ömer Alp'in 2020 yılında vefat ettiği öğrenildi.



7 / 13 Şehit Murat Alp, 3 gün önce ailesiyle görüşmüş

Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp; şehit olmadan üç gün önce ailesiyle telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.



8 / 13 Ankara'da fabrikada işçisi olarak çalışan şehidin erkek kardeşi Muhammet Alp; uzun süre kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

9 / 13 Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra kalp spazmı geçiren anne Bahriye Alp, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde cenaze töreni tedavi gördükten sonra 112 personelinin kontrolünde oğlunun cenaze namazına katıldı.

10 / 13 Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Alp için helallik istendi. Şehidin naaşı Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.



11 / 13 Kırşehir şehidini uğurladı

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