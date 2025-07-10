Kırşehir'de bahçe sulama kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp, eşini yaraladı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Musa Şen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nezaket Şen ise ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.