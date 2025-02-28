Kırşehir'de 'zimem defteri' geleneği yaşatılıyor: 125 kişinin ücretini ödediler

Engelli, yaşlı, ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Düger, "O insanlara yardım etmek hepimizin görevi. Ben de küçükken mahallemizdeki bakkaldan alışveriş yaparken veresiye defterine yazdırırdık. Bakkala tekrar gittiğimizde boğazımız düğümlenirdi. Acaba veresiye yazacak mı diye utanırdık. Ben de bu durumumdan dolayı mahallelerde ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimizin veresiye defterindeki borçlarını ödemek istedim." diye konuştu.