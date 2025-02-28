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Kırşehir'de 'zimem defteri' geleneği yaşatılıyor: 125 kişinin ücretini ödediler

Kırşehir'de 'zimem defteri' geleneği yaşatılıyor: 125 kişinin ücretini ödediler

15:4928/02/2025, Cuma
AA
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Kırşehir'de ramazan ayı öncesinde Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında 15 mahalle bakkalı ve 2 ekmek fırınında ihtiyaç sahiplerinin borçları kapatıldı. Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, 15 bakkal ve 2 ekmek fırınına borcu olan 125 kişinin 270 bin liralık ücretini karşıladı.

Düger, gazetecilere, ramazan ayı öncesinde Kırşehir'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istediklerini söyledi.

Engelli, yaşlı, ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Düger, "O insanlara yardım etmek hepimizin görevi. Ben de küçükken mahallemizdeki bakkaldan alışveriş yaparken veresiye defterine yazdırırdık. Bakkala tekrar gittiğimizde boğazımız düğümlenirdi. Acaba veresiye yazacak mı diye utanırdık. Ben de bu durumumdan dolayı mahallelerde ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimizin veresiye defterindeki borçlarını ödemek istedim." diye konuştu.

Kındam Mahallesi'ndeki bakkalcı Gülsen Azılı ise 6 aylık veya 1 yıldır borcu olanların hepsinin borçlarının ödediğini dile getirdi.

Güldiken Mahallesi Muhtarı Ali Köksal da hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ramazan ayı öncesi mahallelerinde bulunan bakkal ve ekmek fırınına borcu olan ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiğini kaydetti.

#Kırşehir
#Gülsen Azılı
#Ali Köksal

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