'Zimem defteri' geleneği Kırşehir'de yaşatılıyor

Bakkal işleten Ömer Kıraçlı da "Geçen sene yine gelmişlerdi. Hatta 2-3 gün önce yardıma muhtaç ablamız gelip, hayırseverleri sormuştu. Gelmediğini öğrenince üzülmüştü. Allah razı olsun bugün geldiler, hepsinin işi gücü rast gelsin. İhtiyaç sahiplerine söyleyeceğim, onlar da mutlu bir şekilde bayramlarını kutlayacaklar." dedi.