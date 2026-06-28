Acun Ilcalı'dan sürpriz hamle: Süper Lig'in eski yıldızını Premier Lig'e getiriyor

Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, bir dönem Trabzonspor forması giyen yıldız ismi gündemine aldığı bildirildi.
Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'de transfer çalışmaları hız kazandı.
İngiliz basınından talkSPORT'un haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deneyimli sağ bek Thomas Meunier'i transfer listesine aldı.
Geride kalan sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de geçiren Belçikalı futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki oyuncunun, Hull City'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtildi.
Thomas Meunier, geçen sezon Lille formasıyla 35 resmi karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 2 gol atarken, 3 de asist yaparak takımına katkı sağladı.
Belçika Milli Takımı'nın tecrübeli isimlerinden biri olan Meunier, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselen kadroda da yer alıyor.
Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuş ve Süper Lig'de forma giymişti.
Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de görev yapan Belçikalı yıldızın, Hull City'nin transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olduğu ifade edildi.