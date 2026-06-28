Acun Ilcalı'dan sürpriz hamle: Süper Lig'in eski yıldızını Premier Lig'e getiriyor

Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuş ve Süper Lig'de forma giymişti.





Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de görev yapan Belçikalı yıldızın, Hull City'nin transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olduğu ifade edildi.