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Arsenal’de ayrılık kapıda: Yıldız futbolcu Süper Lig’e mi geliyor?

Arsenal’de ayrılık kapıda: Yıldız futbolcu Süper Lig’e mi geliyor?

09:4120/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza girdi. 32 yaşındaki Ganalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek ve yeni bir anlaşma sağlanamazsa serbest oyuncu statüsüne düşecek. Oyuncuya Süper Lig devlerini talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'da Thomas Partey belirsizliği yaşanıyor.


Atletico Madrid'den 2020'de İngiliz ekibine imza atan deneyimli orta sahanın kontratı bu ayın sonunda bitiyor.


Partey, henüz Arsenal'la anlaşmaya sağlayamazken 32 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.


ESPN'de yer alan haberde Partey ile Arsenal arasındaki yeni kontrat görüşmelerinin ilerlemediği ve Ganalı futbolcunun takımdan ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Arsenal'dan ayrılmaya hazırlanan Thomas Partey için, "Türk takımlarıyla birlikte birçok kulüpten ilgi görüyor." ifadelerine yer verildi.


Geçtiğimiz sezon Arsenal'da 52 maça çıkan Thomas Partey, 4 gol ve 3 asist kaydetti.

Partey kariyerinde daha önce Almeria, Mallorca ve Leganes formalarını da giymişti.

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