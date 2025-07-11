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Beşiktaş transferde hız kesmiyor: Fenerbahçe’ye dev çalım!

Beşiktaş transferde hız kesmiyor: Fenerbahçe’ye dev çalım!

14:5411/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş, 2025-26 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki İngiliz sağ bek ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. İşte detaylar.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.


Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlı ekip, Southampton'la sözleşmesi sona erecek Kyle Walker-Peters'i kadrosuna katmak üzere.


Haberde, Beşiktaş'ın anlaşmayı kısa süre içerisinde tamamlayacağı bildirildi.


2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Kyle Walker-Peters, 3102 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik performans sergiledi.


Transfermarkt’a göre piyasa değeri 15 milyon euro olan Kyle Walker-Peters, Tottenham Hotspur altyapısında yetişti ve 2017’de Premier Lig’de ilk maçına çıktı.


2020’de Southampton’a 13.3 milyon euro’ya transfer olan 28 yaşındaki sağ bek, 2024-25 sezonunda küme düşen Southampton’da 35 maçta 2 gol ve 5 asist üretti.


Hızlı, teknik ve hem sağ hem sol bekte oynayabilen Walker-Peters, 2018’de Bournemouth’a karşı 3 asist yaparak Premier Lig tarihinde bir maçta bu başarıyı gösteren en genç oyunculardan biri oldu.


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