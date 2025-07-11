Beşiktaş yılın transferini bitiriyor: Orkun Kökçü’nün geliş tarihini açıkladılar!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferde büyük bir hamleye imza atıyor. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen 24 yaşındaki milli yıldız Orkun Kökçü için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Milli oyuncunun İstanbul’a geliş tarihi açıklandı. İşte detaylar.
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde Benfica'dan onay almak için 48 saat içinde tüm teminatları sunmayı hedefliyor.
A Bola'nın haberine göre; Orkun Kökçü, yarın (11 Temmuz ) İstanbul'da olacak.
Fabrizio Romano anlaşmanın kiralık olarak 25 milyon Euro satın alma opsiyonlu ve 5 milyon Euro neredeyse garantilenmiş bonusları içeren şekilde sağlandığını yazdı.
Benfica transfer sonunda 30 milyon Euro bedel alacak.