Beşiktaş yılın transferini bitiriyor: Orkun Kökçü’nün geliş tarihini açıkladılar!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferde büyük bir hamleye imza atıyor. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen 24 yaşındaki milli yıldız Orkun Kökçü için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Milli oyuncunun İstanbul’a geliş tarihi açıklandı. İşte detaylar.

1 /4 Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde Benfica'dan onay almak için 48 saat içinde tüm teminatları sunmayı hedefliyor.



2 /4 A Bola'nın haberine göre; Orkun Kökçü, yarın (11 Temmuz ) İstanbul'da olacak.



3 /4 Fabrizio Romano anlaşmanın kiralık olarak 25 milyon Euro satın alma opsiyonlu ve 5 milyon Euro neredeyse garantilenmiş bonusları içeren şekilde sağlandığını yazdı.