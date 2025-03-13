Beşiktaş yönetiminden radikal karar: 5 futbolcu hariç herkes satılıyor!

Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bu hususta toplantılar yapıyor. Yönetim ve teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda takımda 5 futbolcu gelecek sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Bu isimler dışında kalan futbolculara gelen teklifler ise değerlendirilecek. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş'ta yeni sezonun temelleri atılmaya başlandı. Scout ekibinin başına getirilen Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yapılan görüşmeler sonrası siyah-beyazlıların yola devam edeceği futbolcular belli oldu.
Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş'ta Rafa Silva, Gedson Fernandes, Mert Günok, Arroyo ve Elan Ricardo yeni sezonda kesin olarak takımda tutulacak isimler.
Bu futbolcuların dışında kalanlara ise gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.
Beşiktaş yönetiminin gönderilecek futbolcularda yüksek maaşlı isimlere öncelik tanıyacağı ifade edildi.
Yeni transfer hedeflerini de belirlemeye başlayan Beşiktaş'ın sezon sonuna doğru listesindeki isimler için de harekete geçeceği aktarıldı.