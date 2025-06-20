Beşiktaş’a talih kuşu: Yıldız futbolcuya Arabistan’dan talip

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro planlamasında yer almayan Joao Mario için flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in gönderilecekler listesine eklediği 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusuna, Suudi Arabistan’dan talip çıktı.
Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Joao Mario'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği Joao Mario'nun Suudi Arabistan'dan talibi çıktı.
JOAO MARIO İÇİN 2 MİLYON EURO
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Al-Fateh, Joao Mario için Beşiktaş'a 2 milyon euroluk teklif yaptı.
Beşiktaş ve Suudi ekibi arasında pazarlıklar devam ederken, Portekizli futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.