Eski Fenerbahçeli futbolcu 1. Lig'e transfer oldu

2021-22 sezonunda Fenerbahçe forması giyen stoper oyuncusu Steven Caulker, Trendyol 1. Lig'e transfer oldu. İngiliz oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağlandı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen stoper oyuncusu Steven Caulker, Türkiye'ye geri döndü.
2023-24 sezonunu boş geçiren İngiliz stoper, 1. Lig takımına imzayı attı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Daha önce 2019-2023 sezonlarında Alanyaspor, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.