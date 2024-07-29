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Spor

Eski Fenerbahçeli futbolcu 1. Lig'e transfer oldu

14:42 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:42 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

2021-22 sezonunda Fenerbahçe forması giyen stoper oyuncusu Steven Caulker, Trendyol 1. Lig'e transfer oldu. İngiliz oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen stoper oyuncusu Steven Caulker, Türkiye'ye geri döndü.

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2023-24 sezonunu boş geçiren İngiliz stoper, 1. Lig takımına imzayı attı.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker'ı kadrosuna kattığını duyurdu.


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Daha önce 2019-2023 sezonlarında Alanyaspor, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.

#Steven Caulker
#Transfer
#Trendyol 1. Lig
39 dakika önce
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