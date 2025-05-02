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Fatih Terim şaşkınlığını dile getirdi: Kariyerimde ilk defa yaşadım

Fatih Terim şaşkınlığını dile getirdi: Kariyerimde ilk defa yaşadım

09:332/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
AA
Yeni Şafak
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Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Fateh'e mağlup oldu. 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından kariyerinde bir ilki yaşadığını söyledi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Fateh'e 3-1 yenildi.

Al Fateh Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi takım, 2. dakikada Matias Vargas, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Mourad Batna'nın golleriyle galip geldi.

Al Shabab'ın golünü 13. dakikada Cristian Guanca attı. Konuk ekipte Daniel Podence, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ligde 9 hafta sonra kaybeden Al Shabab, 51 puanla 6. sırada yer aldı. Son 4 haftada üçüncü galibiyetini alan Al Fateh ise 33 puanla 11. sıraya yükseldi.

Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şaşkınlığını dile getirdi. 71 yaşındaki çalıştırıcı, "El-Fetih'i tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettiler. Kariyerimde ilk kez ilk 15 dakikada üç gol yedim" ifadelerini kullandı.

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