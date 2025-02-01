Fatih Terim'in büyük şaşkınlığı: Hayatımda böyle bir maç izlemedim

Maçın hakem yönetimiyle ilgili soruya cevap veren Fatih Terim, "Hakemleri eleştirmek istemiyorum ancak VAR teknolojisine sık sık geri dönülmesine şaşırıyorum ve bunu da takdir ediyorum. Maçın başında attığı ancak iptal edilen Haroune Camara'nın golünde ne olduğunu bilmiyorum. Neden geri döndüğünü bilmiyorum. Karar video teknolojisine ait" cevabını verdi.