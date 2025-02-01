Fatih Terim'in büyük şaşkınlığı: Hayatımda böyle bir maç izlemedim

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Ettifaq mağlubiyeti sonrası şaşkınlığını dile getirdi. Deneyimli teknik adam, "Uzun teknik direktörlük kariyerim boyunca Al Ettifaq maçı gibi bir maça hiç rastlamadım" diye konuştu.
Suudi Arabistan Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shahab, deplasmanda konuk olduğu Al Ettifaq'a 3-1 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 35 ve 90+11. dakikalarda Wijnaldum ve 43. dakikada Joao Costa kaydetti. Konuk ekibin tek golü 40. dakikada Hamdallah'tan geldi.
Hamdallah 75. dakikada kazanılan penaltıyı ise gole çeviremedi.
Al Shabab, bu sonucun ardından 29 puanda kadı. Al Ettifaq ise puanını 22'ye yükseltti.
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yenilmelerine rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
Maç istatistiklerine dikkat çeken Terim, "Berabere bile kalsak üzülürdüm. 90 dakika Al-Ettifaq'ın yarı sahasında oynadık. Kaleye 30 şut çektik, 6 kez topumuz direğe çarptı ve bir penaltı kaçırdık" diye konuştu.
Özellikle ikinci yarıdaki oyunlarına vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Takımın bu yarıda gösterdiği performansı ifade edemiyorum. Mükemmeldi ve hayatımda böyle bir maç hiç izlemedim. Uzun teknik direktörlük kariyerim boyunca böyle maç gibi bir maça hiç rastlamadım" ifadelerini kullandı.
Maçın hakem yönetimiyle ilgili soruya cevap veren Fatih Terim, "Hakemleri eleştirmek istemiyorum ancak VAR teknolojisine sık sık geri dönülmesine şaşırıyorum ve bunu da takdir ediyorum. Maçın başında attığı ancak iptal edilen Haroune Camara'nın golünde ne olduğunu bilmiyorum. Neden geri döndüğünü bilmiyorum. Karar video teknolojisine ait" cevabını verdi.