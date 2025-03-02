Fenerbahçeli yıldız golünü attı: Okan Buruk'a gönderme yaptı

Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi attığı gol sonrası yaşadığı sevinçle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptı.
Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıda Mert Müldür, Dusan Tadic ve En-Nesyri attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.
Sarı-lacivertliler adında ilk golü kaydeden Mert Müldür, sevinciyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptı.
Okan Buruk, hafta içerisinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynadıkları kupa maçında saatini göstererek hakeme birkaç pozisyonda yoğun tepki göstermişti.
Mert Müldür'ün gol sonrası yaşadığı sevinç.