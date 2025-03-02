Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldız golünü attı: Okan Buruk'a gönderme yaptı

Fenerbahçeli yıldız golünü attı: Okan Buruk'a gönderme yaptı

21:142/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi attığı gol sonrası yaşadığı sevinçle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptı.

Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıda Mert Müldür, Dusan Tadic ve En-Nesyri attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.

Sarı-lacivertliler adında ilk golü kaydeden Mert Müldür, sevinciyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptı.

Okan Buruk, hafta içerisinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynadıkları kupa maçında saatini göstererek hakeme birkaç pozisyonda yoğun tepki göstermişti.

Mert Müldür'ün gol sonrası yaşadığı sevinç.

#Fenerbahçe
#Mert Müldür
#Okan Buruk
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TBMM'ye gelen en ilginç 30 dilekçe: Sokak düğünleri ve abi-abla hitapları yasaklansın, dolar resmi para birimi olsun