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Fenerbahçe'ye kötü haber! Milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Milli takımda sakatlandı

10:5516/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber geldi. Milli takımının kampına giden sarı-lacivertli futbolcu, oynanacak maç öncesi yaşadığı sakatlığın ardından ilk 11'den çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı bütün maçlarda forma giyen istikrar abidesi Sebastian Szymanski'den kötü haber geldi.

Polonyalı on numara, milli takımının Portekiz ile dün Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşma öncesi ısınırken sakatlık yaşadı.

İlk 11'de oynayacak olan 25 yaşındaki futbolcu, kadrodan çıkarıldı.

Sabah'ın haberine göre yıldız ismin kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Szymanski bu sezon sarı-lacivertlilerle 19, Polonya Milli Takımı ile de 5 olmak üzere toplam 24 maçta boy gösterdi.

3 gol ve 3 asist kaydeden tecrübeli oyuncu, 1980 dakika sahada kaldı.

#Fenerbahçe
#Polonya
#Sebastian Szymanski

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