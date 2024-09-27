Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler | Trendyol Süper Lig 7. hafta

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte soruların yanıtları ve Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.
Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı.
Galatasaray, yarın Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.
Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.
Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı.
Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
19 Günay Güvenç
4 Ismail Jakobs
6 Davinson Sanchez
23 Kaan Ayhan
42 Abdülkerim Bardakçı
20 Gabriel Sara
34 Lucas Torreira
10 Dries Mertens
11 Yunus Akgün
45 Victor Osimhen
53 Barış Alper Yılmaz
KASIMPAŞA
1 Andreas Gianniotis
2 Claudio Winck
12 Mortadha Ben Ouanes
20 Nicholas Opoku
58 Yasin Özcan
8 Cafu
35 Aytaç Kara
72 Antonin Barak
77 Kevin Rodrigues
9 Josip Brekalo
18 Nuno Da Costa