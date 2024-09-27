Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler | Trendyol Süper Lig 7. hafta

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte soruların yanıtları ve Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 /12 Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.



2 /12 Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.

3 /12 Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı.



4 /12 Galatasaray, yarın Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.



5 /12 Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.



6 /12 Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.



7 /12 Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı.

8 /12 Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı.



9 /12 Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.



10 /12 Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.



11 /12 Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.

