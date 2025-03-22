Okan Buruk’un kabusu gerçek oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli arada sakatlık endişesiyle diken üstündeydi. A Milli Takım kampında 3 öğrencisinin birden sakatlanması, deneyimli hocayı kara kara düşündürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu kötü sürprizle ligin kritik haftalarına hazırlanıyor. İşte detaylar.
A Milli Takım'da Yunus Akgün, Macaristan maçı kadrosundan çıkarıldı.
Ay-yıldızlı ekipte Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan da Macaristan ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Okan Buruk'un milli ara öncesi en çok endişelendiği konunun bu sakatlıklar olduğu belirtildi.
Fanatik'te yer alan haberde, 3 futbolcunun yakından takip edildiği ve durumlarının çok da ciddi olmadığı aktarıldı.
Okan Buruk'un futbolcuların son durumları hakkında düzenli olarak bilgi talep ettiği ifade edildi.