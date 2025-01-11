Semih Kılıçsoy bir pozisyonda Beşiktaşlı yıldızı çıldırttı | VİDEO

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 70. dakikasında gelişen atakta genç futbolcu Semih Kılıçsoy hata yaptı ve yıldız isimden tepki gördü. İşte o pozisyonda yaşananlar...
Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın takım arkadaşı Semih Kılıçsoy'a göstermiş olduğu tepki karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Mücadelenin 70. dakikasında Beşiktaş, Rafa Silva'nın ayağından atak girişiminde bulundu. Yıldız isim sol ayağının dışıyla kanatta bulunan Semih Kılıçsoy'u gördü.
Genç oyuncu rakibini karşısına alarak ceza sahasına sokulmaya çalışırken istediğini yapamadı ve topu kaptırdı.
Ceza sahası içerisinde müsait konumda topu bekleyen Rafa Silva, kaptırılan top sonrası bir hayli sinirlendi. Portekizli oyuncunun kafası eğik şekilde kale direğine doğru yürüdüğü anlar dikkatlerden kaçmadı.
İşte o pozisyon ve Rafa Silva'nın tepkisi: