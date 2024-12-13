ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin bulunduğu Avrupa elemelerinde gruplar belli oldu. Kura çekimi sonucu A Milli Takımımız E Grubu'nda yer aldı. Eşleştiğimiz takımları haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.
Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde yapıldı.
Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oldu.
Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer aldı.
Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.
Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.
E Grubu'ndayız
İşte Dünya Kupası Avrupa elemeleri grupları:
A Grubu: Almanya-İtalya galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg
B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova,
C Grubu: Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus
D Grubu: Fransa-Hırvatistan galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan
E Grubu: İspanya-Hollanda galibi, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan
F Grubu: Portekiz-Danimarka galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
G Grubu: İspanya-Hollanda kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta
H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino
I Grubu: Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova
J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra
L Grubu: Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık
Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.
Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.
2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.