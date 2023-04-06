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Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasını bay geçiyor

Spor Toto Süper Lig 28. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılışı maçında Konyaspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray bu haftanın bay geçen takımı olacak. Sarı-kırmızılılar ligde 63 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi ile arasında 9 puan fark bulunuyor. Peki Galatasaray’ın maçı ne zaman, 29. haftada kimle oynayacak? İşte sorunun yanıtı.

14:57 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig 28. hafta heyecanı yarın başlıyor. Lider Galatasaray haftanın bay geçen takımı olacak.

GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasını bay geçecek.
29. haftada 14 Nisan Cuma günü
evinde
Yukatel Kayserispor
’u ağırlayacak. Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ

14.04.2023 20:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - CORENDON ALANYASPOR

14.04.2023 20:30 GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

15.04.2023 16:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.04.2023 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

15.04.2023 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

16.04.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

16.04.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ARABAM.COM KONYASPOR

16.04.2023 16:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

16.04.2023 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

SPOR TOTO SÜPER LİG




#Galatasaray
#Nef Stadyumu
#Spor Toto Süper Lig
#28. hafta
#Okan Buruk
#Yukatel Kayserispor
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