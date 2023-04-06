Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Konyaspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde galibiyet serisi yakalayarak ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş’ın bu hafta kimle oynayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Siyah-beyazlılar lider Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada hata yapmayarak aradaki puan farkını düşürme peşinde olacak. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte sorunun yanıtı.