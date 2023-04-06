Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Spor Toto Süper Lig 28. hafta heyecanı yarın başlıyor. Lider Galatasaray haftanın bay geçen takımı olacak.
GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN?
SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ
14.04.2023 20:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - CORENDON ALANYASPOR
15.04.2023 16:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15.04.2023 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
15.04.2023 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
16.04.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
16.04.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ARABAM.COM KONYASPOR
16.04.2023 16:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
16.04.2023 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.