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7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek: Bakan Uraloğlu milyonların beklediği dev projede tarihi müjdeledi

7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek: Bakan Uraloğlu milyonların beklediği dev projede tarihi müjdeledi

16:14, 08/08/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek: Bakan Uraloğlu milyonların beklediği dev projede tarihi müjdeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında mevcut demiryolu ile 7 saat süren zorlu yolculuğun sadece 1 saat 45 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Düver şantiyesinde devam eden dev projeyi yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen yeni hattın sadece ulaşım sürelerini kısaltmakla kalmayıp, Anadolu'nun kalbinden geçen stratejik bir kalkınma koridoru oluşturacağını belirtti. Bu tarihi projeyle birlikte Ankara'da okuyan bir öğrencinin veya İstanbul'a sadece 5 saatte ulaşmak isteyen bir vatandaşın aynı gün içerisinde ailesine ve evine dönme konforuna erişeceğini vurgulayan Uraloğlu, ulaştırma ağlarının bağımsızlık ve kalkınma yolundaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında Ankara-Kayseri arasının demiryoluya 1 saat 45 dakikaya düşeceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, proje genelinde yüzde 53 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını açıkladı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında Ankara-Kayseri arasının demiryoluya 1 saat 45 dakikaya düşeceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, proje genelinde yüzde 53 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını açıkladı.&nbsp;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında Düver şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Uraloğlu, ulaştırmanın ticaretin güvenliğini, üretimin sürekliliğini, ülkelerin rekabet gücünü ve milletlerin refahını belirleyen stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Alternatifsiz koridorların risk olduğunu ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında Düver şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Uraloğlu, ulaştırmanın ticaretin güvenliğini, üretimin sürekliliğini, ülkelerin rekabet gücünü ve milletlerin refahını belirleyen stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Alternatifsiz koridorların risk olduğunu ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel krizler, boğazlardaki gerilimler, iklim değişikliği ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar bize bir kez daha gösterdi ki: Alternatifsiz koridor, risk demektir. Güçlü, çok yönlü ve dayanıklı ulaştırma ağları ise bağımsızlık ve kalkınma anlamına gelmektedir. Demiryolları bu ekosistemin en çevreci, en ekonomik, en güvenli ve en sürdürülebilir damarlarından biridir. Yükü, yolcuyu, üretimi ve ticareti aynı anda taşıyan; karbon emisyonunu azaltan, lojistik maliyetleri düşüren, şehirleri ve ülkeleri birbirine bağlayan bir omurgadır.”

“Küresel krizler, boğazlardaki gerilimler, iklim değişikliği ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar bize bir kez daha gösterdi ki: Alternatifsiz koridor, risk demektir. Güçlü, çok yönlü ve dayanıklı ulaştırma ağları ise bağımsızlık ve kalkınma anlamına gelmektedir. Demiryolları bu ekosistemin en çevreci, en ekonomik, en güvenli ve en sürdürülebilir damarlarından biridir. Yükü, yolcuyu, üretimi ve ticareti aynı anda taşıyan; karbon emisyonunu azaltan, lojistik maliyetleri düşüren, şehirleri ve ülkeleri birbirine bağlayan bir omurgadır.”

"2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11’den 27’ye yükselteceğiz”


Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını söyledi. Sadece yeni hatlar inşa etmediklerini belirten Uraloğlu, “Devraldığımız bütün demiryolu ağını baştan aşağı yeniledik, modernize ettik. Hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor. Şu anda bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri Yüksek hızlı tren hattımızla birlikte; Halkalı – Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice - Çorum gibi birçok kritik hattımızın inşa çalışmaları devam ediyor. İnşallah, 2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11’den 27’ye yükselteceğiz.” açıklamasında bulundu.


"2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11’den 27’ye yükselteceğiz”Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını söyledi. Sadece yeni hatlar inşa etmediklerini belirten Uraloğlu, “Devraldığımız bütün demiryolu ağını baştan aşağı yeniledik, modernize ettik. Hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor. Şu anda bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri Yüksek hızlı tren hattımızla birlikte; Halkalı – Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice - Çorum gibi birçok kritik hattımızın inşa çalışmaları devam ediyor. İnşallah, 2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11’den 27’ye yükselteceğiz.” açıklamasında bulundu.

“Saatte 250 Km hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz”

Uraloğlu, bu büyük vizyonun önemli bir halkasının da 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı olduğunu belirterek “Saatte 250 km hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Hattımız üzerinde; Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında; 20,5 km uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü inşa ediyoruz.” dedi.

“Saatte 250 Km hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz”Uraloğlu, bu büyük vizyonun önemli bir halkasının da 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı olduğunu belirterek “Saatte 250 km hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Hattımız üzerinde; Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında; 20,5 km uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü inşa ediyoruz.” dedi.

Ankara Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek


Yerköy YHT Garı’ndan Kayseri’ye uzanan bu hattın tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını da belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:


“Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla buluşacak. Projemizin işletmeye açılmasıyla: Mevcut konvansiyonel demiryoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. İstanbul’a da 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sağlayacağız. Şöyle düşünün: Kayseri'de ailesiyle yaşayan, Ankara'da okuyan bir öğrencimiz artık Cuma akşamı dersten çıktığı gibi trene binip 1 saat 45 dakika sonra ailesinin sofrasında olabilecek. Erciyes'te kayak sezonunu kaçırmak istemeyen bir Ankaralı, hafta sonu sabahı yola çıkıp öğleden önce pistte olabilecek. İstanbul'da işi ya da düğünü olan bir Kayserili vatandaşımız, sadece 5 saatlik bir yolculukla, konaklama derdi olmadan aynı gün gidip dönebilecek. Düşünün: 7 saat neresi, 1 saat 45 dakika neresi…”

Ankara Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecekYerköy YHT Garı’ndan Kayseri’ye uzanan bu hattın tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını da belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:“Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla buluşacak. Projemizin işletmeye açılmasıyla: Mevcut konvansiyonel demiryoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. İstanbul’a da 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sağlayacağız. Şöyle düşünün: Kayseri'de ailesiyle yaşayan, Ankara'da okuyan bir öğrencimiz artık Cuma akşamı dersten çıktığı gibi trene binip 1 saat 45 dakika sonra ailesinin sofrasında olabilecek. Erciyes'te kayak sezonunu kaçırmak istemeyen bir Ankaralı, hafta sonu sabahı yola çıkıp öğleden önce pistte olabilecek. İstanbul'da işi ya da düğünü olan bir Kayserili vatandaşımız, sadece 5 saatlik bir yolculukla, konaklama derdi olmadan aynı gün gidip dönebilecek. Düşünün: 7 saat neresi, 1 saat 45 dakika neresi…”

Hatta yüzde 53 fiziki ilerleme kaydedildi


Proje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 50’lük bir fiziki ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, işin yarısından fazlasını tamamladıklarını vurguladı. Uraloğlu, “Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılınının 2. yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Himmetdede’ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil; Anadolu’nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçireceğiz. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkânına kavuşacağız.” diye konuştu.


Hatta yüzde 53 fiziki ilerleme kaydedildiProje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 50’lük bir fiziki ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, işin yarısından fazlasını tamamladıklarını vurguladı. Uraloğlu, “Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılınının 2. yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Himmetdede’ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil; Anadolu’nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçireceğiz. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkânına kavuşacağız.” diye konuştu.

“Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu yeni yüzyıla; Türkiye Yüzyılı hızına taşıyacak”


Kayseri’nin asırlardır ticaretin ve üretimin şehri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Mobilyasından tekstiline, gıdasından savunma sanayine kadar ürettiğini dünyaya satan bir şehir. Bu hat tamamlandığında Kayserili üreticimizin ürünü limanlara, organize sanayi bölgelerine ve komşu illere çok daha hızlı, çok daha ucuza ulaşacak. Erciyes'in kayak turizmi, Mimar Sinan'ın izleri, Kayseri’nin eşsiz coğrafyası artık sadece karayoluyla ve havayoluyla değil, konforlu bir tren yolculuğuyla da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak. Kısacası bu hat, Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu yeni yüzyıla; Türkiye Yüzyılı hızına taşıyacak.” ifadelerini kullandı.



“Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu yeni yüzyıla; Türkiye Yüzyılı hızına taşıyacak”Kayseri’nin asırlardır ticaretin ve üretimin şehri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Mobilyasından tekstiline, gıdasından savunma sanayine kadar ürettiğini dünyaya satan bir şehir. Bu hat tamamlandığında Kayserili üreticimizin ürünü limanlara, organize sanayi bölgelerine ve komşu illere çok daha hızlı, çok daha ucuza ulaşacak. Erciyes'in kayak turizmi, Mimar Sinan'ın izleri, Kayseri’nin eşsiz coğrafyası artık sadece karayoluyla ve havayoluyla değil, konforlu bir tren yolculuğuyla da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak. Kısacası bu hat, Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu yeni yüzyıla; Türkiye Yüzyılı hızına taşıyacak.” ifadelerini kullandı.

“Boğazköprü mevkinde 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezimizi kazandırdık”


Uraloğlu, Yerköy Kayseri arasındaki çalışmalarla Kayseri için yeni bir demiryolu hattı inşa ettikleri gibi şehrin tüm demiryolu altyapısını da yenilediklerini ve modernize ettiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: 


“Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nı inşa ettik. Yine, Kayseri’ye Boğazköprü mevkinde 670 bin metrekarelik alanda 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezimizi de kazandırdık. Yine ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri’ye ve dolayısıyla hızlı demiryolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”


“Boğazköprü mevkinde 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezimizi kazandırdık”Uraloğlu, Yerköy Kayseri arasındaki çalışmalarla Kayseri için yeni bir demiryolu hattı inşa ettikleri gibi şehrin tüm demiryolu altyapısını da yenilediklerini ve modernize ettiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:&nbsp;“Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nı inşa ettik. Yine, Kayseri’ye Boğazköprü mevkinde 670 bin metrekarelik alanda 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezimizi de kazandırdık. Yine ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri’ye ve dolayısıyla hızlı demiryolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Kayseri Havalimanı’nın yolcu kapasitesi 6 milyona yükseldi


Kayseri’ye yeni bir havalimanı terminal binası da inşa ettiklerini belirterek “Yıllık 2.5 milyon olan yolcu kapasitesi olan Kayseri Havalimanı yolcu kapasitesini yeni terminal binası ile 6 milyon yolcuya çıkardık. Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık.” açıklamasında bulundu.

Kayseri Havalimanı’nın yolcu kapasitesi 6 milyona yükseldiKayseri’ye yeni bir havalimanı terminal binası da inşa ettiklerini belirterek “Yıllık 2.5 milyon olan yolcu kapasitesi olan Kayseri Havalimanı yolcu kapasitesini yeni terminal binası ile 6 milyon yolcuya çıkardık. Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık.” açıklamasında bulundu.
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