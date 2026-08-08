7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek: Bakan Uraloğlu milyonların beklediği dev projede tarihi müjdeledi

“Boğazköprü mevkinde 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezimizi kazandırdık”





Uraloğlu, Yerköy Kayseri arasındaki çalışmalarla Kayseri için yeni bir demiryolu hattı inşa ettikleri gibi şehrin tüm demiryolu altyapısını da yenilediklerini ve modernize ettiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:





“Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nı inşa ettik. Yine, Kayseri’ye Boğazköprü mevkinde 670 bin metrekarelik alanda 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezimizi de kazandırdık. Yine ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri’ye ve dolayısıyla hızlı demiryolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”



