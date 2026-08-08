Mekke İttifakı
Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Ağustos 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Ağustos 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Altında güçlü dönüş
Orta Doğu'da anlaşma zeminine varılacağı umudu, petroldeki geri çekilme, zayıflayan dolar ve Fed'in faiz artırma ihtimalinin azalması altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Uluslararası piyasalarda ons altın haftayı yüzde 7,3 primle 4 bin 356 dolar seviyesinden tamamladı ve yılın en güçlü performanslarından birine imza attı. Dolar/TL kurunun desteğiyle birlikte gram altın da 6 bin 682 liraya çıkarak güçlü duruşunu perçinledi.
İslam dünyasının en güçlü birliği kuruldu: Mekke'de tarihi imza
İslam dünyasının önde gelen ülkeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Orta Doğu, Asya ve Afrika’da güvenlik mimarisini kökünden değiştirecek bir savunma anlaşması imzaladı. Mekke’de Kabe’nin hemen yanı başındaki Safa Sarayı’nda kurulan ittifakla ‘bir devlete yapılan saldırı her üç devlete yapılmış sayılacak’.
Fenerbahçe'den Pavlidis hamlesi
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gözünü Vangelis Pavlidis’e çevirdi. Yunan futbolcuyla anlaşma zemini yakalayan sarı-lacivertliler, Benfica’yı ikna etmek için görüşmeleri sürdürüyor.
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