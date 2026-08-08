Trump kaybeden olmak istemiyor

Hürmüz Boğazı’ndaki uzlaşmazlık nedeniyle yeniden başlayan karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’ın anlaşmaya yakın olduğu konuşulsa da tarafların taviz vermez tutumları anlaşmayı geciktiriyor. Saldırılar, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki tüm rotaları “Savaş tamamen sonlanana kadar” elinde tutma ısrarı ile ABD tarafının Hürmüz’ün şartsız açılması yönündeki inadı yüzünden yeniden başlamıştı. İran yönetimi, Umman Sultanlığı ile yaptığı görüşmelerde boğaza giren gemilerin kendi sahiline en yakın, çıkan gemilerin ise Umman sahiline en yakın güzergahı kullanmasını kabul etti. Anlaşmaya yakın olduklarını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’tan da taviz bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, Trump’ın “Hürmüz’de şartsız geçiş özgürlüğü” inadından vazgeçmesi halinde anlaşmanın önünde engel olmadığını dile getiriyor.

KUYRUĞU DİK TUTUYORLAR

Trump, dün Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, İran ile anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. “Savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Müzakereleri yakından takip ediyorum. Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Anlaşma yakında sağlanabilir” ifadelerini kullandı. Daha önce de defalarca İran’ın anlaşma imzaladığını söyleyen Trump’ın bu tavrı, “İran’ı anlaşmak zorunda olarak göstermek isteyen kuyruğu dik tutma stratejisi” olarak değerlendiriliyor. Benzer bir strateji Tahran’da da kendini gösteriyor. İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, önceki gün yaptığı açıklamada, “Ordunun tüm birliklerine yeni askeri teçhizat ulaştırıldı. Hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen tüm askeri teçhizat yenilendi. Her türlü saldırıya karşı tam hazırlık içindeyiz” dedi.

EKONOMİK, ASKERİ VE SİYASİ BASKI

Buna karşılık ABD’de son dönemde yaşanan gelişmeler, Trump’ın ekonomik, askeri ve siyasi baskı altında olduğunu gösteriyor. Neredeyse her açıklamasında “Petrol fiyatları düşecek” vaadinde bulunan Trump, yaşanan enerji krizinin getirdiği ekonomik zorlukları geride bırakmak istiyor. Son dönemdeki bir diğer tartışma ise “THAAD ve Patriot savunma füzelerindeki büyük düşüş” olurken, Trump bu konuda da iddiaları yayınlayan gazetecileri hapisle tehdit ederken sık sık iddiaları yalanlıyor. Trump’ı zorlayan bir başka konu da son zamanlarda yayınlanan anketlerde siyasi desteğinin iyice düşmesi oldu. Daha önce George w. Bush döneminde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Eliot Cohen, söz konusu anketlere dikkat çekerek, “Trump, dünyayı kazananlar ve kaybedenler olarak algılıyor. Bir yandan siyasi desteğinin düşmesinden endişe duyarken diğer yandan kaybetmiş görülmemek için taviz vermek istemiyor” diye konuştu.

DAHA FAZLA TİYATROYA GEREK YOK

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın yaptığı bir açıklama ise müzakerelerde gelinen noktayı gözler önüne seriyor. Sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında, Trump'ın birçok kez ‘büyük saldırılar düzenleyeceğiz’ açıklaması yaptıktan sonra ‘İranlılar müzakere etmek istiyor’ diyerek tehditlerinden geri adım atmasına tepki gösteren Kalibaf, “Bu, sürekli tekrarlanan bir tiyatro diplomasisi. Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir strateji. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı. Kalibaf’ın bu tutumu daha önce Hürmüz’den kesinlikle taviz vermeyen İran’ın da hazirandaki İslamabad Mutabakatı’nda verilen taahhütlere karşılık anlaşmaya hazır olduğu değerlendirmelerine sebep oluyor.

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